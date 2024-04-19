التحالف الوطنى يوزع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة القليوبية

أذاعت فضائية "النيل للأخبار" تقريرًا مصورًا لقافلة غذائية بمحافظة القليوبية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جهود التحالف الوطني

وقالت إسراء محمد، مسئول في جميعة رسالة، خلال حديثها لكاميرا "النيل للأخبار": "بنحاول جاهدين أن نوفر للأسر الفقيرة أساسيات الحياة والغذاء حتى تستطيع الأسرة أن تطور من مستواها الاجتماعي".

وفي السياق ذاته، قال عبد الرحمن مصلح، متطوع في جمعية رسالة، إن التطوع بالنسبة لهم أمر مهم للغاية، ونهدف من وراء التطوع الخير في الحياة الدنيا والآخرة.

العمل الأهلي التنموي

وكان قد أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق قافلة بقرية دهشور بمحافظة الجيزة لتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.