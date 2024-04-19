التحالف الوطنى يوزع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية دهشور بالجيزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق قافلة بقرية دهشور بمحافظة الجيزة لتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي



ونقلت فضائية "النيل للأخبار" تفاصيل هذه القافلة، التي تعد ضمن جهود التحالف الوطني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.

الوجبات الغذائية المدعمة

وقال عزت محمد قطب، رئيس فرع الجمعية الشرعية بدهشور، إن الجمعية تتلقى ما يقرب من ٣٠٠ وجبة غذائية شهريًا من التحالف الوطني، هذا علاوة عن توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة في شهر رمضان المبارك الماضي.

جدير بالذكر أن هذه القافلة تضمنت تعبئة ٢٥٠ شنطة غذائية؛ ليتم توزيع هذه الكمية على ٢٥٠ أسرة.