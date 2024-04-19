115 غرزة في الوجه.. شاب ينتقم من طالب رفض طلب صداقة على "فيس بوك"

تعرض طالب بكلية الهندسة في قرية مسجد وصيف التابعة لمدينة زفتى في محافظة الغربية إلى هجوم شنه شاب آخر باستخدام سلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بـ 115 غرزة في الوجه والرقبة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام يفيد بوصول شاب يُدعى "محمد ن"، وهو مقيم بقرية مسجد وصيف، مصابًا بجروح قطعية شديدة في الرأس والوجه والرقبة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث للتحقيق في الحادث، وتبين أن السبب وراء هذا الاعتداء هو مواجهة نشبت بين المجني عليه وأحد الشباب في القرية بسبب رفضه لطلب صداقة الجاني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 3 في أحوال مستشفى زفتى العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تصادم سيارتين مما أسفر عنة أصابة شخص بإصابات بالغة الخطورة

وفى سياق متصل شهد الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سبرباي التابع لطنطا بمحافظة الغربية، حادث تصادم سيارتين مما أسفر عنة أصابة شخص بإصابات بالغة الخطورة، وتم نقلة الي مستشفي طنطا الجامعي لتلاقي العلاج اللازم

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من ألاهالي، بأصابة شاب بإصابات خطيرة،علي الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سبرباي.

علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المصاب يدعي"لؤي محمد عبدالخالق" مقيم بقرية الرجديدية التابعة لمركز طنطا، وتم نقله في الحال الي مستشفي الجامعة لتلاقي العلاج اللازم. وحرر محضر بالواقعة، وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.