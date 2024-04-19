الأضخم منذ 7 أكتوبر.. تقرير يرصد آثار الدمار بمخيم "نور شمس" (فيديو)

رصدت تقرير لقناة "الغد" آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال، بمخيم "نور شمس" شرقي طولكرم، بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة دارت في محيط المخيم.

وأفاد مراسل "الغد" بأن العملية العسكرية تعد الأضخم للاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحيث طال التدمير عشرات من منازل الفلسطينيين.

وقال إن النشاط العسكري الإسرائيلي شمل تمشيط المنطقة والعثور على عبوات ناسفة، وتحييد عدد من المقاتلين الفلسطينيين.

وأشار إلى مواصلة الاحتلال إطلاق النار بالمنطقة، وتفتيش منازل الفلسطينيين، وسط تعزيزات مستمرة للمركبات والآليات من المحور الغربي لطولكرم باتجاه مخيم نور شمس، وكذلك فرض طوق أمني مكثف على المخيم.

وأوضح أن دوي انفجارات شهدتها المنطقة ناجمة عن عبوات ناسفة عثر عليها بالمخيم، وقصف عدد من المنازل.

وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابط احتياط و3 جنود آخرين خلال اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم.