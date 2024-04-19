بتيشرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف حشود إسرائيلية (فيديو وصور)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أحد الفيديوهات التي تُظهر استهداف أحد أبطال المقاومة الفلسطينية لحشود العدو الإسرائيلي شرق محافظة الوسطى.

وأظهر الفيديو لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى لحشود العدو الصهيوني، يوم أمس ردًّا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وحقق الفيديو الذي لا يتعدّى الخمسة عشر ثوانِ، وتداوله آلاف المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشرة، بينما انهالت التعليقات التضامنية مع أهل الأرض وأهل الرباط والجهاد وهم يرتدون تيشيرت الزمالك أثناء العمل والدفاع عن الأرض والدين.

ما هي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى هي الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تأسست عام 2000، وكان اسمها قوات المقاومة الشعبية وتم تغيير اسمها لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى في عام 2001م، ونشاطها الأساسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نشاطها

مع انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000 م بدأ نشاط قوات المقاومة الشعبية بمهاجمة دوريات الاحتلال وبتفجير عبوات ومهاجمة المستوطنات والحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وفي عام 2001 اغتيل أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى وقامت بالرد والانتقام بعد 40 يوم حيث اغتالت وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي وبتفجير موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي كرد على اغتيال أبو علي مصطفى.

وفي انتفاضة الأقصى نشطت في مواجهت الاحتلال الإسرائيلي وخاضت ضده عدة معارك أشهرها معركة مخيم العين، وفي العدوان على غزة كان لها دور كبير في التصدي للاحتلال.

وتواجه الأراضي الفلسطينية المحتلة عدوانًا إسرائيليًا غاشمًا منذ السابع من أكتوبر الماضي راح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا من الشهداء والمصابين، فضلًا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض التهجير القسري والإبادة الجماعية، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.