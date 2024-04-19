الجمعة 19 أبريل 2024
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الصحة

طرق بسيطة وسهلة لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية

الحساسية الجلدية
الحساسية الجلدية الموسمية - صورة تعبيرية

يمكن أن يكون الصيف وقتًا عصيبًا إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية، نتيجة الرمال والأتربة المثارة، وتأتي هذه الحساسية مصحوبة بأعراض مزعجة، مثل العيون الدامعة والعطس وانسداد الأنف وحكة الحلق، وقد يمكن أن تؤدي الحساسية إلى الربو، وهي حالة تسبب صعوبات في التنفس.

هناك أشياء يمكن لمرضى الحساسية القيام بها؛ لتقليل أعراضهم، حتى خلال موسم الحساسية.

أعراض الحساسية الموسمية

يمكن أن تحدث حمى القش، أو الحساسية الموسمية، في الربيع والصيف وأوائل الخريف، عادة ما تسبب الحساسية الموسمية الأعراض التالية:

  • سيلان الأنف واحتقانه.
  • سعال.
  • حكة في الأنف أو الحلق.
  • عيون دامعة وحكة و/أو حمراء.
  • العطس.
  • المخاط الذي يسيل في الجزء الخلفي من الحلق "التنقيط الأنفي الخلفي".
  • منطقة منتفخة وكدمات تحت العينين.
  • التعب، وعادة ما يكون بسبب قلة النوم بسبب احتقان الأنف.

نصائح لمرضى الحساسية أثناء العاصفة الترابية (إنفوجراف)

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نصائح للحد من أعراض الحساسية

فيما يلي بعض الطرق للمساعدة في تقليل أعراض الحساسية الموسمية:

  1. تجنب التعرض بشكل كبير لحبوب اللقاح: عندما يكون الطقس دافئًا، تجنب قص العشب بنفسك وابتعد عن أكوام الأوراق المتعفنة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية أيضًا تجنب المهيجات، مثل المواد الكيميائية القوية والتلوث.
  2. قم بالاستحمام لغسل حبوب اللقاح وارتداء ملابس نظيفة، واستخدم غسول الأنف الملحي للمساعدة في إزالة المواد المسببة للحساسية من أنفك.
  3. تعرف على حساسيتك: يمكن لاختبار الدم البسيط أو اختبار الجلد في عيادة الطبيب تحديد ما لديك من حساسية تجاهه، يعد تحديد هذه المواد المسببة للحساسية أمرًا مهمًا لتطوير خطة علاج فعالة.
  4. تحدث إلى طبيبك: اسأل طبيبك عن خيارات العلاج واتبع خطة العلاج تلك.
  5. علاج الحساسية: من الخيارات المتاحة دون وصفة طبية إلى العلاج المناعي، تبدأ بتجنب المهيجات التي تسبب الأعراض.
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