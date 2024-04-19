طرق بسيطة وسهلة لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية

يمكن أن يكون الصيف وقتًا عصيبًا إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية، نتيجة الرمال والأتربة المثارة، وتأتي هذه الحساسية مصحوبة بأعراض مزعجة، مثل العيون الدامعة والعطس وانسداد الأنف وحكة الحلق، وقد يمكن أن تؤدي الحساسية إلى الربو، وهي حالة تسبب صعوبات في التنفس.

هناك أشياء يمكن لمرضى الحساسية القيام بها؛ لتقليل أعراضهم، حتى خلال موسم الحساسية.

أعراض الحساسية الموسمية

يمكن أن تحدث حمى القش، أو الحساسية الموسمية، في الربيع والصيف وأوائل الخريف، عادة ما تسبب الحساسية الموسمية الأعراض التالية:

سيلان الأنف واحتقانه.

سعال.

حكة في الأنف أو الحلق.

عيون دامعة وحكة و/أو حمراء.

العطس.

المخاط الذي يسيل في الجزء الخلفي من الحلق "التنقيط الأنفي الخلفي".

منطقة منتفخة وكدمات تحت العينين.

التعب، وعادة ما يكون بسبب قلة النوم بسبب احتقان الأنف.

نصائح للحد من أعراض الحساسية

فيما يلي بعض الطرق للمساعدة في تقليل أعراض الحساسية الموسمية: