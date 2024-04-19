الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. ناجلسمان يمدد عقده مع منتخب ألمانيا حتى 2026

جوليان ناجيلسمان
جوليان ناجيلسمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد جوليان ناجيلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، حتي عام 2026، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن “جوليان ناجيلسمان مدربًا للمنتخب الألماني بعد بطولة أوروبا هذا الصيف على أرضه، بعد قرار اتخذه مجلس الإشراف في الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الجمعة”.

وأشار البيان، إلى أن “عقد المدرب البالغ من العمر 36 عامًا سيمتد حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وكان من المقرر أن ينتهي العقد الذي وقعه ناجلزمان في البداية في سبتمبر من العام الماضي بعد بطولة أمم أوروبا 2024”.

ومن جانبه، عبر جوليان ناجيلسمان عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده منتخب ألمانيا، حتي عام 2026.

وقال ناجيلسمان في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني: “اتخذت هذا القرار من قلبي. إنه لشرف عظيم أن أتمكن من تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد. ومن خلال العروض الناجحة والعاطفية، لدينا الفرصة لإلهام أمة بأكملها. لقد تذوقنا ذلك في الفوزين على فرنسا وهولندا في مارس، حيث أثرت فيّ حماسة الجماهير حقًا”.

وأضاف ناجيلسمان: “نريد أن نحقق بطولة أوروبية ناجحة معًا على أرضنا، ونحن متشوقون للمضي قدمًا. وبعد ذلك، أتطلع إلى خوض تحدي كأس العالم جنبًا إلى جنب مع فريقي التدريبي”.

ومن جانبه، قال رودي فولر، مدير المنتخب الألماني: “لقد كنا مقتنعين تمامًا بالفعل بجوليان ناجيلسمان قبل النجاح الأخير الذي حققه الفريق في فترة التوقف الدولي الأخيرة. لكن مرة أخرى، أظهروا هذا النوع من الحماس الذي يمكن لجوليان وفريقه إشعاله مرة أخرى في ألمانيا”.

وأضاف: “أنه مدرب متميز. إنه خبير تكتيكي لامع، لا يتمتع بمعرفة كبيرة باللعبة فحسب، بل لديه أيضًا شغف لتحفيز وإلهام كل لاعب من لاعبيه. المنتخب الوطني ونجاحه يعني له الكثير. أنا سعيد جدًا لأننا سنواصل معًا بعد بطولة أوروبا”.

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