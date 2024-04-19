الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اعترافات القتلة.. قيادى إخوانى يفضح جماعة الدم: اتخذنا قرارًا بمواجهة الشرطة قبل 6 أشهر من «30 يونيو»

محمد منتصر القيادي
محمد منتصر القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية

اعترف محمد منتصر، القيادي في جماعة «الإخوان» الإرهابية، بأن ما يُسمّى بـ«مجلس المشورة» داخل الجماعة في مصر اتخذ قرارًا بتشكيل مجموعة مسلحة معنية بمواجهة الشرطة، وذلك بالتعاون مع البلطجية.

وقال «منتصر»، في مقابلة على «يوتيوب»، إن هذا القرار اتُّخذ قبل «ثورة 30 يونيو» بستة أشهر كاملة، وتحديدًا في شهر يناير من عام 2013، تحت اسم «حماية المقرات».

وأشار إلى أن تلك المجموعات المسلحة كانت تشتبك مع قوات الشرطة بالتعاون مع البلطجية، موضحًا: «كان ساعتها بيتقالنا من الإخوان (إحنا مع البلطجية ضد الشرطة، ومش عايزين الشرطة)».

وكشف عن أن عددًا كبيرًا من قواعد جماعة «الإخوان» بمختلف أعمارها طالبت بالمشاركة في «مواجهة الشرطة والتخطيط لأعمال العنف»، لافتًا إلى أن قرار «المواجهة» الذي اتخذه «مجلس مشورة» من مختلف المحافظات اعتمده 67 قياديًا ورفضه 14 آخرون، بعد اتخاذ فتوى شرعية.

وأشار إلى اتخاذ القرار: «بشكل مؤسسي وشوري.. أخذوا 3 من كل محافظة، وجابوا الهيئة الشرعية للإخوان وجابوا فتاوى الإخوان، واتاخد الرأي الشرعي وحضروا 81 من مجلس المشورة، كان في 67 واحد موافق والباقي معترض، أي أن القرار جاء بشكل شوري سليم 100%».

من هو محمد منتصر؟

أحد أعضاء جماعة «الإخوان» الإرهابية، واسمه الحقيقي «محمد رفيق». نشأ في الجماعة منذ الصغر، وبدأ نشاطه في المرحلة الثانوية، وبعد التخرج عمل في اللجنة الإعلامية المركزية لمحافظة الإسكندرية داخل الجماعة الإرهابية، ثم عمل في قسمها السياسي.

الإخوان الإخوان الإرهابية ثورة 30 يونيو الشرطة اعترافات القتلة

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