الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ناقد فني: "watch it" نجحت في رهانها على الشباب وسيطرت على الساحة الفنية

watch it
watch it

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن منصة "watch it" عائلية شبابية آمنة وهذا الأمر جعل أي أسرة تسمح لأطفالها بمشاهدة محتواها دون القلق من أي أفكار مخالفة للهوية المصرية والعربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” أن منصة "watch it" حظيت بثقة الجمهور، حيث يحترم المحتوى المقدم العقول ويحافظ على سلامة النشء، وهذه ميزة تفتقدها المنصات الأخرى.

منصة “watch it” كسبت في رهانها على الشباب 

وتابع: "عندنا مشكلة في استهداف الطفل المصري والعربي بأفكار مسمومة يمكن دسها عبر المنصات، من خلال عدة أفلام دون أن تدرك الأسرة ذلك".

وحول أبرز الأعمال التي قدمتها منصة "واتش ات"، أوضح أن المنصة على مدار عام من تثبيت هويتها البصرية، نجحت في الرهان بأفكار جديدة من خلال الفنانين الشباب وليس في مجال التمثيل فقط ولكن في الإخراج والتأليف، لافتا إلى أن هناك العديد من الأفكار الطازجة التي قدمتها المنصة وحازت على إعجاب الجمهور المصري والعربي.

وواصل: "عندنا مسلسل "بالطو" و"حالة خاصة" و"على باب العمارة"، وآخرهم مسلسل لحظة غضب الذي تم عرضه في رمضان الماضي وحاز على مشاهدات عالية كما لو كان يعرض على قنوات عامة".

وأكد “الكشوطي” أن “watch it” نجحت في رهانها على الشباب، وسيطرت على الساحة الفنية بأفكار جريئة متنوعة.

منصة “Watch IT watch it الأعمال الفنية الأعمال الدرامية أفكار منصة واتش إت

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