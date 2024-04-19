بتوجيهات رئاسية.. 413 مدرسة تعليم صناعي تقدم خدمات صيانة ومنتجات بأسعار تنافسية

أطلقت وزارة التربية والتعليم تطبيق "مشروع رأس المال الدائم" بمدارس التعليم الفني، فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم الفنى، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإكساب الطلاب والطالبات الجدارات المطلوبة فى سوق العمل سواء معارف أو مهارات فنية أو سلوكيات واتجاهات ايجابية من أجل إعداد فنيين مؤهلين للحصول على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.

وتشارك 413 مدرسة صناعية على مستوى الجمهورية فى مشروع رأس المال الدائم وتقدم العديد من خدمات الصيانة والمنتجات التى يتم تسويقها للمجتمع بأسعار تنافسية، منها تخصص نجارة الأثاث وخرط الخشب والتطعيم والماركتري وتشمل إنتاج حجرات نوم وحجرات سفرة وكراسي وقطع اثاث كاملة وكذلك مقتنيات من منتجات التخصصات الحفر والخرط والتطعيم مثل (علب حفظ المجوهرات وعلب المناديل الورقية ولوح وآيات قرآنية وترابيزات مخروطة ومطعمة وحامل مصحف وطاولات لعب وبراويز للآيات والصور وغيرها.

كما أن تخصص الملابس الجاهزة ويتم من خلالها إنتاج الزي المدرسي للمدارس الخاصة والرسمية والأميرية وزى التربية العسكرية والتربية الرياضية والأعلام والشارات والأوشحة وغيرها.

وأيضا التخصصات المعدنية تنتج مشغولات متنوعة مثل تأمين وصيانة وتنفيذ مظلات معدنية لبعض المدارس التجريبية والخاصة وتنفيذ استاندات وأرفف معدنية وتنفيذ سور أكشاك الكهرباء وأبواب مجلدة بالصاج ومقاعد لطلبة المدارس الاعدادي والثانوي والابتدائي.

كما أن التخصصات الزخرفية وتشمل تنفيذ منتجات علي خامات مختلفة مثل الخشب والزجاج والفخار بمقاسات مختلفة وبطرق متنوعة في التنفيذ مثل البارز والغائر والمجسم والشفاف والتصوير وباستخدام الألوان المختلفة مثل ألوان الزيت وألوان الزجاج والمساحيق المعدنية بمختلف أنواعها، وكذلك جميع المطبوعات والدعاية، وأعمال الدهانات وتزيين أسوار المدارس وتزيين الميادين.

التخصصات البحرية وتعمل في صيد الأسماك من خلال بعض المراكب

والتخصصات البحرية وتعمل في صيد الأسماك من خلال بعض المراكب الموجودة في بعض المدارس في المحافظات الساحلية (البحر الأحمر – دمياط – الإسكندرية – بورسعيد).

كذلك، تقديم عمليات الصيانة المختلفة كما في صيانة المصاعد (شعبة ميكانيكية)، وصيانة السيارات (شعبة المركبات)، وصيانة مباني المدارس من حيث صيانة دورات المياه وإصلاح الأبواب والشبابيك الحديدية والخشبية وصيانة الأسوار والحجرات الدراسية (الشعبة المعمارية والشعبة المعدنية)، وصيانة وتركيب أجهزة التكييف وإصلاح الثلاجات (تخصص التبريد وتكييف الهواء).

وتعد مدارس سيدي سالم الصناعية العسكرية بنين، ودسوق الصناعية العسكرية بنين، وفوه الصناعية العسكرية بنين، وبيلا الصناعية العسكرية بنين، وكفر الشيخ الصناعية العسكرية، وكفر الشيخ الزخرفية العسكرية من أكثر مدارس التعليم الفنى الصناعى تميزا فى الإنتاج وتقديم الخدمات للبيئة المحيطة وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.