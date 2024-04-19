الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إعلام عبرى: إسرائيل هاجمت 9 أهداف فى قاعدة للقوات الجوية قرب أصفهان

إسرائيل هاجمت 9 أهداف
إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

مسئول أمريكي: إسرائيل أبلغتنا بالرد على إيران ولم نتفاجأ مما حدث

 

قال مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس"، إن إسرائيل أبلغتنا بأنها سترد على إيران ولم نتفاجأ مما حدث في أصفهان، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

وأضاف المسئول الأمريكي: "نحن قلقون من خطورة الهجمات المضادة المستمرة بين إسرائيل وإيران".

إعلام عبري إسرائيل إيران اصفهان الحرس الثوري

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