الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الخارجية الهولندية: نراقب الوضع فى إيران عن كثب والتطورات الأخيرة تثير قلقًا كبيرًا

وزيرة الخارجية الهولندية
وزيرة الخارجية الهولندية

قالت وزيرة الخارجية الهولندية: "نراقب الوضع في إيران عن كثب والتطورات الأخيرة بالشرق الأوسط تثير قلقا كبيرا"، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الإيطالي، إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم إسرائيلي في إيران.

 استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

كانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت نقلًا عن إعلام أمريكي، أنه تم استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

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