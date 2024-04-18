على حافة الهاوية.. قراءة صادمة لمنطقة الشرق الأوسط بعد الحرب على غزة

قال وزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، إن المنطقة على حافة الهاوية بين الانزلاق إلى مستويات خطرة للغاية يعاد فيها تشكيل الدول والمجتمعات، أو أن نجد يقينا للحكماء أنه علينا مراجعة الموقف والابتعاد عن حافة الهاوية، لأنه لم يعد هناك مساحة للمجازفة.

وأضاف خلال حوار أجراه ببرنامج "نظرة"، بحلقة اليوم الخميس، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدى البلد": "إذا نظرنا من شمال إفريقيا إلى المشرق ثم الجنوب نجد أن الأوضاع في السودان وليبيا مضطربة وغياب لعملية السلام في غزة"، معتبرا أن ما يحدث في غزة إجرام ولا إنسانية فوق الوصف".

وتابع: "عدم استقرار في سوريا والعراق يحاول أن يخرج من أزمته الأخيرة، وهناك توترات إيرانية مع الخليج والمشرق وكل هذا يؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأمن البحر الأبيض والأحمر، وهناك تداخل جديد من الدول الكبرى، وقبل ذلك كان هناك "الاتحاد السوفييتي".

وواصل: قبل انتهاء الحرب الباردة والولايات المتحدة/ وروسيا أصبحت الآن في سوريا، وجزء بسيط منها في ليبيا، موجودة لازالت في المشرق، والغرب يأخذ موقفا للتصدي من روسيا في كل شىء، ثم أصبح الآن موجودا في البحر الأحمر لحماية مصالحه من "الحوثي".