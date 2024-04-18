دبلوماسى سابق: 3 أزمات يواجهها "نتنياهو" حال اجتياح رفح الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، إن إسرائيل استفادت من الهجوم الإيراني الأخير، بتخفيف الضغط الدولي الذي واجهته مع استمرار حربها الدامية على غزة.

وأضاف فهمي خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد": "لن يطول وضع إسرائيل التي تريد إيصاله للعالم أنها مظلومة ومحاطة بألغام الشرق الأوسط".

وتابع: "المعاناه الفلسطينية والوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني لن يمر مرور الكرام، ونتنياهو يوم ما الحرب تقف سيحاسب على جرائمه السابقة وجرائم الحرب على غزة".

وواصل: "من مصلحة نتنياهو أن تهدأ الحرب ولا تتوقف، فوقف الحرب سيعرضه للمحاكمة".

وأوضح نبيل فهمي أن إسرائيل رفعت ماهو أكثر من المطلوب، كدليل على الإنجاز السياسي، مثل القضاء على حماس بالكامل وبالتالي دخول رفح، وفي هذه الحالة سيواجه أكثر من مشكلة أبرزها حياة النازحين، والمشكلة الثانية هي خلق مشكلة مع المصريين لأن الضغط على النازحين سينصب على مصر، وهو مرفوض مصريا، إضافة إلى تصادم مع أمريكا التي واجهت ضغطا دوليا لأن مصدقيتهم احترقت بالكامل بعد 7 أكتوبر.