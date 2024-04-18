الحكومة: نتواصل مع الشركاء الدوليين لنظر تخفيف "أعباء استضافة المقيمين من غير المصريين"

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية منحت مصر الأجانب المقيمين على أراضيها بصورة غير قانونية مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "منحنا المقيمين دون تقنين أوضاعهم مهلة حتى سبتمبر المقبل لتقنين أوضاعهم".

وذكر أن سيتم التنسيق مع المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية اللاجئين في مصر، مضيفًا:" فكرة منح الاقامة بصورة شرعية في البلاد أمر يخضع لاختصاص الداخلية ويتم مراجعته باستمرار، والدولة المصرية تعي الأعباء، وهناك تعامل يتم بصورة احترافية تراعي المصلحة الوطنية".

وواصل قائلًا: "نتواصل مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة كي يتم النظر في كيفية تقديم الدعم لمصر للتخفيف أعباء المقيمين من غير المصريين".