لتعزيز الولاء والانتماء للشباب.. وزير الشباب يلتقى مسؤلى المركز الثقافى المصرى الأمريكى

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمسئولي المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك والكيان الشبابي تنمية وطن، والذي يقوم بتنفيذ برنامج "ساعد" والمنفذ للشباب المصريين بالخارج، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وتناول اللقاء التعرف علي الخدمات والأنشطة التي يقدّمها المركز الثقافي المصري بأمريكا للشباب المصري المتواجد بأمريكا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أننا دائما ما نقدم أيدينا ونتعاون مع جميع الجهات التي تعتني وتهتم بأمور الشباب المصري وتجعله مرتبط بمصر وأصوله المصرية سواء داخل مصر أو خارجها، كما أننا دائما نضع نصب أعيننا علي أولادنا المصريين بالخارج ونهتم بأمورهم وهو ما نعمله الآن من خلال بحث التعاون مع المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، بالإضافة الي زيادة قيم الانتماء والولاء لهؤلاء الشباب المصري الوطني المحب لبلده من خلال عقد العديد من المعسكرات الصيفية داخل مصر لشبابنا المصريين بأمريكا ودمجهم مع شبابنا المصريين بالداخل.

برنامج تبادل ثقافي بين الشباب المميزين بمصر وشباب المصريين بأمريكا



وأضاف صبحي أننا سنعمل من خلال هذا التعاون الاتفاق علي تنفيذ برنامج تبادل ثقافي بين الشباب المميزين بمصر وشباب المصريين بأمريكا.

وتوجه المسئولون من جانب المركز الثقافي المصري الأمريكي بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي لقاء اليوم، والذي سينتج عنه تعاون كبير بين الطرفين وهو ما سيعود بالنفع علي الشباب المصري بداخل وخارج مصر.

حضر اللقاء نشأت زنفل نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي، شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة تنمية وطن، كريم المغازي المدير التنفيذي لتنمية وطن.

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفارّ مساعد وزير الشباب والرياضة والمشرف علي قطاع الشباب، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية ونجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والشئون الاستراتيجية ورانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات.