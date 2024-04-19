كيف يمكن لإسرائيل الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية؟

سلطت وكالة فرانس برس، الضوء على الهجوم الإسرائيلي على إيران ، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها لن تشارك في أي ضربة انتقامية من إسرائيل ردًا على الهجوم الإيراني الذي تم إحباطه إلى حد كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الدعم "الصارم" الذي تقدمه إدارة بايدن لإيران قد يدفع إسرائيل إلى شن هجوم مباشر على الأراضي الإيرانية، مع نتائج كارثية محتملة.

إسقاط مجد النظام الصهيوني

ومع مرور صف تلو الآخر من الجنود، قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمدح قواته وتحدث عن النصر، وفي خطاب ألقاه أمام أفراد القوات المسلحة الإيرانية في عرض بمناسبة يوم الجيش السنوي الإيراني يوم الأربعاء، قال رئيسي إن مشهد الصواريخ الإيرانية وهي تزحف عبر سماء الليل باتجاه إسرائيل قبل أيام فقط "أسقط مجد النظام الصهيوني".

وقال إنه على الرغم من أن هجومهم على خصمهم كان محدودًا، إلا أن "أصغر غزو" من قبل إسرائيل ردًا على ذلك لن يقابل بأي رحمة. وقال: "لن يبقى شيء".

وأضافت الوكالة في تقرير صادر لها، لكن رئيسي لم يكن يتحدث من الموقع الطبيعي للعرض العسكري على الطريق السريع جنوبي طهران.

وبدلًا من ذلك، تم نقل العرض دون تفسير إلى ثكنة عسكرية شمال العاصمة، ولم يتم بث العرض على الهواء مباشرة كما كان الحال في السنوات الماضية، وعلى الرغم من كل المعدات العسكرية المعروضة، بدا أن إيران أيضًا كانت تنظر بعينها إلى السماء، متلهفة لمعرفة كيف سترد إسرائيل.

ليلة السبت، أطلقت إيران وابلًا من أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخًا على إسرائيل ردًا على القصف الإسرائيلي الواضح لمجمع سفارتها في دمشق قبل أسبوعين والذي أسفر عن مقتل سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي، من بينهم جنرالان.

ومع تحذير المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى قبل أيام من الضربات الوشيكة - التحذيرات التي يبدو أنها تم نقلها على الفور إلى الولايات المتحدة - أطلقت إسرائيل وابل الصواريخ بالكامل تقريبًا من السماء إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن.

وبحسب ما ورد، فإن الصواريخ القليلة التي نجحت في الاختراق لم تلحق أضرارًا تذكر بأهدافها العسكرية، على الرغم من أنها تمكنت من إصابة فتاة بدوية بجروح خطيرة، وهذه هي المرة الأولى التي تشن فيها إيران هجومًا مباشرًا على الأراضي الإسرائيلية، والتي بدا أنها محسوبة بدقة للفشل.

وأفاد التقرير أنه منذ الضربات، لم تمر ليلة واحدة دون أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي للحديث عن كيفية رد الدولة.

وحث حلفاء إسرائيل على ضبط النفس، ويبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد دعمه "الصارم" لإسرائيل، نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بأخذ الفوز".

وبالمثل، حث وزيرا الخارجية البريطاني والألماني، اللذان كانا أول حلفاء إسرائيل الذين زاروا البلاد في أعقاب الضربات، الحكومة على تجنب التصعيد، وتجاهل نتنياهو توسلاتهم علنًا، قائلًا إن إسرائيل "ستحتفظ بالحق في حماية نفسها".