روشتة طبية.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في طقس أبريل

خلال هذه الأيام يشهد الطقس تقلبات شديدة وموجة حارة تسود أنحاء البلاد مصحوبة مع الرياح المحملة بالأتربة في الجو، مما يزيد من معاناة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة خلال تلك الأيام على المحافظات والمدن، حيث يسود طقس حار نهارا مصحوبا بالرياح والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وينتج عن الطقس الحار والرياح المصحوبة بالعواصف الترابية انتشار الحشرات وبالفعل حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من انتشار الذباب الصحراوى الذي جاء مصاحبا لرياح الخماسين التي تعرضت لها مصر، ونصحت بضرورة إحكام إغلاق النوافذ منعا لدخول الذباب إلى المنازل.

غلق النوافذ وارتداء ماسك منعًا لاستنشاق الأتربة

في السياق، أوضح د.الدكتور حاتم بدران، أستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة القاهرة، أن هناك شريحة كبيرة من الناس تتحسس من الغبار والأتربة والرياح المصحوبة الأتربة ولاسيما مرضى جيوب الأنفية.

وأضاف بدران أنه من الممكن أن يتعرض الشخص للحساسية بمجرد التعرض للمحفزات؛ واللتي من الممكن أن تكون حوب لقاح أو أطعمة ومشروبات معينة يحمل الشخص حساسية تجاهة وكذا الغبار والأتربة.

وأشار بدران إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لأضرار الطقس السئ هم مرضى الجيوب الأنفية والذين يتعرضون للحساسية نتيجة المحفزات، لذا فإنه يجب اتباع التعليمات الصحية اثناء موجات الطقس السئ وأبرزها هي ارتداء ماسك طبي لعدم استنشاق الهواء المحمل بالأتربة.

ونصح بدران بضرورة التعامل مع موجات الطقس السئ بحرص شديد للحفاظ على الجهاز التنفسي وأيضًا المناعي، وذلك من خلال عدم الخروج من المنزل إلا في الحاجة المُلحة مع تغطية الأنف والفم، فضلًا عن غلق النوافذ باستمرار لمنع استنشاف الغبار.

وحمايةً لمرضى الجيوب الأنفية من تداعيات الطقس السئ نصحت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين، بغسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات، والتخلص من مسببات التهيج والحساسية، وشرب كمية كافية من المياه يوميًا.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة والسكان للمواطنين لتخفيف أضرار الطقس السئ على الصحة العامة:

وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، وتجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر، واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

تجنب أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد من الإجهاد الحراري، وطرق الاستعداد للتقلبات الجوية.

وأوصت الوزارة مرضى الجيوب الأنفية، للحماية من التقلبات الجوية بضرورة غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

التخلص من مسببات التهيج والحساسية وشرب كمية كافية من المياه يوميًا

وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم، وتجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

استنشاق بخار الماء

من بين العلاج المنزلي لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية هو استنشاق بخار الماء، إذ يعمل الهواء الدافئ على ترطيب الممرات الأنفية، بالإضافة إلى تخفيف المخاط المتواجد في الممرات الأنفية والحلق والرئتين، وهو ما يساعد على الشعور بتحسن كبير، أيضًا يخفف من انسداد الأنف، والذي يحدث نتيجةً لالتهاب الأوعية الدموية للجيوب الأنفية، وذلك وفق نصائح الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.