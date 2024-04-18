التجهيزات الأخيرة لمحطة مترو بولاق الدكرور قبل افتتاحها (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح محطة مترو بولاق الدكرور ضمن الخط الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمتروالأنفاق، والتي تمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

محطة مترو بولاق الدكرور

وتشهد محطة متور بولاق الدكرور ضمن الخط الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، العديد من الاستعدادات واللمسات الأخيرة قبل افتتاحها بوقت قصير، حيث وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

وتحتوي المحطة على طابقين، الطابق الأول للرصيف والطابق الثاني لصالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت، كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.

محطات الخط الثالث من مترو الأنفاق

وتحتوي محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، محطة مترو عدلي منصور، محطة مترو الهايكستب، محطة مترو عمر بن الخطاب، محطة مترو قباء، محطة مترو هشام بركات، محطة مترو النزهة، محطة مترو نادي الشمس، محطة مترو ألف مسكن، محطة مترو هليوبوليس، محطة مترو هارون، محطة مترو الأهرام، محطة مترو كلية البنات، محطة مترو الاستاد، محطة مترو أرض المعارض، - محطة مترو العباسية، محطة مترو عبده باشا، محطة مترو الجيش، محطة مترو باب الشعرية، محطة مترو العتبة وهي محطة تبادلية مع الخط الثاني للمترو، محطة مترو جمال عبدالناصر وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، محطة مترو ماسبيرو، محطة مترو صفاء حجازي، محطة مترو الكيت كات، محطة مترو السودان، محطة مترو إمبابة، محطة مترو البوهي، محطة مترو القومية، محطة مترو الطريق الدائري، محطة مترو محور روض الفرج، محطة التوفيقية، محطة جامعة القاهرة، محطة وادي النيل، محطة جامعة الدول العربية، ومحطة بولاق الدكرور.

محطة مترو بولاق الدكرور

محطة مترو بولاق الدكرور

محطة مترو بولاق الدكرور

محطة مترو بولاق الدكرور

محطة مترو بولاق الدكرور

محطة مترو بولاق الدكرور