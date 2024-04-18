فرنسا تفرض عقوبات على منتجي وممولي برنامج المسيّرات والصواريخ الإيرانية

فرضت فرنسا، اليوم الخميس، عقوبات على منتجي وممولي برنامج المسيّرات والصواريخ الإيرانية، حسبما أفادت رويترز في نبأ عاجل.

أوروبا تعتزم فرض عقوبات جديدة على منتجي الطائرات بدو طيار في إيران

وفي السياق ذاتهن وفي وقت سابق، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على منتجي الطائرات بدون طيار والصواريخ في إيران، بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته طهران مطلع الأسبوع على إسرائيل، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “لقد قررنا فرض عقوبات على إيران، إنها إشارة واضحة أردنا إرسالها”، مشيرا الى ان "الفكرة هي استهداف الشركات اللازمة للطائرات بدون طيار والصواريخ".

وشنت إيران هجوما غير مسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ خلال نهاية الأسبوع ضد إسرائيل، والذي تسبب في أضرار طفيفة بعد اعتراض معظم القذائف.

وجاء أول هجوم مباشر لطهران على الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم مميت على القنصلية الإيرانية في دمشق ألقي باللوم فيه على نطاق واسع على إسرائيل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستقرر كيفية الرد على الهجوم الإيراني بينما دعت القوى العالمية إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد.

وحث زعماء الاتحاد الأوروبي في بيانهم الصادر عن القمة "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة".

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، لكن لم يكن لها تأثير يذكر على قطع العلاقات بين طهران وموسكو.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جولة جديدة من العقوبات على إيران مع تزايد المخاوف من أن هجوم طهران غير المسبوق على إسرائيل يمكن أن يؤجج حربا أوسع في الشرق الأوسط.

وشنت إيران أول هجوم عسكري مباشر على الإطلاق على إسرائيل يوم السبت ردا على غارة جوية على القنصلية الإيرانية في دمشق.