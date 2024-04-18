"الصحة العالمية" تُحذر من عودة تفشي انفلونزا الطيور.. ما القصة؟

عبرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من عودة انتشار فيروس أنفلونزا الطيور H5N1.

وأدى تفشي المرض الذي بدأ في عام 2020، إلى نفوق أو قتل عشرات الملايين من الدواجن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار الفيروس في الآونة الأخيرة، بين العديد من أنواع الثدييات، بما في ذلك الماشية المحلية في الولايات المتحدة، أدى إلى زيادة خطر انتقال الفيروس إلى البشر.

وقال جيريمي فارار، كبير العلماء في وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: “أعتقد أن هذا لا يزال مصدر قلق كبير”، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية .

انفلونزا الطيور وتداعياتها

وانضمت الأبقار والماعز إلى قائمة الأنواع المتضررة الشهر الماضي، وهو تطور مفاجئ للخبراء لأنه لم يكن من المعتقد أنها عرضة لهذا النوع من الأنفلونزا.

وذكرت السلطات الأمريكية هذا الشهر أن شخصا في تكساس يتعافى من أنفلونزا الطيور بعد تعرضه لماشية حلوب، وأن 16 قطيعا في ست ولايات أصيبت على ما يبدو بعد تعرضها لطيور برية.

وقال “فارار” إن السلالة A(H5N1) أصبحت "جائحة حيوانيا عالميا".

وأضاف: "القلق الأكبر بالطبع هو أنه عند إصابة البط والدجاج ثم الثدييات بشكل متزايد، يتطور هذا الفيروس الآن ويطور القدرة على إصابة البشر ومن ثم القدرة على الانتقال من إنسان إلى آخر".

وحتى الآن، لا يوجد دليل على أن فيروس H5N1 ينتشر بين البشر، ولكن في مئات الحالات التي أصيب فيها البشر بالعدوى من خلال الاتصال بالحيوانات على مدى العشرين عاما الماضية، فإن "معدل الوفيات مرتفع بشكل غير عادي"، كما قال فارار، لأن البشر ليس لديهم مناعة طبيعية ضد الفيروس.

ومن عام 2003 إلى عام 2024، تم الإبلاغ عن 889 حالة و463 حالة وفاة ناجمة عن فيروس H5N1 في جميع أنحاء العالم من 23 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل معدل الوفيات بسبب الحالات يصل إلى 52٪.

ووفقا لما اورده التقرير إن حالة الإصابة البشرية الأخيرة في الولايات المتحدة بعد الاتصال بحيوان ثديي مصاب تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة.

وقال فارار: "عندما تنضم إلى مجموعة الثدييات، فأنت تقترب من البشر"، محذرا من أن "هذا الفيروس يبحث فقط عن مضيفين جدد جدد".

ودعا فارار إلى زيادة المراقبة، قائلا إنه "من المهم للغاية فهم عدد الإصابات البشرية التي تحدث ... لأن هذا هو المكان الذي سيحدث فيه التكيف [مع الفيروس]".

وقال: "إنه لأمر مأساوي أن أقول ذلك، ولكن إذا أصبت بفيروس H5N1 ومت، فستكون هذه نهاية الأمر". "إذا تجولت في المجتمع ونشرته إلى شخص آخر، فإنك تبدأ الدورة."

وأكد أن الجهود جارية من أجل تطوير اللقاحات والعلاجات لفيروس H5N1، وشدد على الحاجة إلى التأكد من أن السلطات الصحية الإقليمية والوطنية في جميع أنحاء العالم لديها القدرة على تشخيص الفيروس.

واختتم أن الهدف من ذلك هو "إذا وصل فيروس H5N1 إلى البشر وانتقل من إنسان إلى آخر"، فإن العالم سيكون "في وضع يسمح له بالاستجابة الفورية"، داعياً إلى الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص. .