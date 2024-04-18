الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مشروع "أم نور" لإعالة بناتها من عربية "بوب كورن" في وسط البلد (فيديو)

أم نور
أم نور

تجوب "أم نور" شوارع القاهرة ليلا مع نهارا من أجل الحصول على قوت يومها، من اجلها وأجل إعانة بيتها سواء اطفالها أو زوجها المريض، واتخذت عربة الفشار منصة لها من أجل جلب رزقها، وحرصت على التنوع في الأطعمة من أجل جذب أعداد أكبر من الزبائن، خلال وجودها في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

"أم نور" ست بـ100 راجل 

والتقت "الدستور" مع أم نور في بث مباشر، والتي قالت من خلاله إنها تبلغ من العمر 42 عاما، ولديها 5 بنات وولد واحد، وزوجها مريض، وإنها حرصت على التجول بعربة الفشار من أجل الحصور على قوت يومها لأطفالها وزوجها، لافتة إلى أنها أيضا على أتم الاستعداد في العمل بأي مهنة طالما كانت حلال وتجلب أموال تعول بها أسرتها.

أوضحت أم نور أنها ابتكرت أطعمة مختلفة للفشار من أجل جذب أعداد أكبر من الزبائن، حيث أنها تقوم بعمل فشار بطعم المانجا أيضا الكباب والفراخ وغيرها من أطعمة الجبنه والملح، وتسعى للاستمرار والعمل على التنوع والتجديد بشكل مستمر.

أم نور تقدم فشار بالمانجا والكباب

أضافت أنها تعمل على عربة الفشار بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل إلى ان تستطيع أن تحصل على أموال كافيه من أجل إتمام يوم أسرتها.

تابعت أم نور، إنها تتمنى وجود أي مهنة ثابته تحصل من خلال على أموال ثابتة تكفي حاجتها هي وأسرتها، ولا تجعلها تلجأ لأي شخص من أجل الحصول على أموال، مشيرة إلى أن طموحها في الحياة هو تعليم أبنائها بشكل كافي يجعلهم مؤهلين للحياة ومصاعبها.

واختتمت أم نور حديثها بأنها متواجدة في منطقة وسط البلد، واستطاعت في فترة قصيرة أن تنال حب وتقدير كافة المحيطين بها والذين يقدمون كافة سبل الدعم والمساعدة بأشكال مختلفة.

ام نور تقدم فشار بالمانجا والكباب أم نور ست بـ100 راجل عربة الفشار منطقة وسط البلد أم نور عربة فشار

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