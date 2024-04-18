الخميس 18 أبريل 2024
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مصر

مدبولى يطالب المواطنين بالإبلاغ الفورى بشكوى للمجلس أو الجهات المختصة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: أهيب بالمواطن إذا وجد أي مغالاة في الأسعار أن يتقدم على الفور بشكوي للمجلس أو أي جهة من الجهات المختصة وبالأمس وصلتني شكوى واتخذت الإجراءات بشكل فوري، وتم التنبيه على البائعين البيع بالأسعار المعلنة وإلا سيتم إيقافهم تماما.

وأضاف مدبولي، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصرا كاملا للأسعار وانخفاضا للأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مغالاة فى الأسعار الأسعار المعلنة رئيس الجمهورية خفض الأسعار

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