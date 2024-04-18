مدبولى يطالب المواطنين بالإبلاغ الفورى بشكوى للمجلس أو الجهات المختصة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: أهيب بالمواطن إذا وجد أي مغالاة في الأسعار أن يتقدم على الفور بشكوي للمجلس أو أي جهة من الجهات المختصة وبالأمس وصلتني شكوى واتخذت الإجراءات بشكل فوري، وتم التنبيه على البائعين البيع بالأسعار المعلنة وإلا سيتم إيقافهم تماما.

وأضاف مدبولي، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حصرا كاملا للأسعار وانخفاضا للأسعار، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.