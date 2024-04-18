توابع منخفض الهدير.. أسماك تظهر فى شوارع دبى (فيديو)

في ظاهرة غريبة، ظهرت أسماك حية في مياه سيول غمرت بعض المناطق في دبي بالإمارات، وأثارت هذه الظاهرة دهشة وتساؤلات الكثيرين.

وضرب منخفض جوي عميق، أطلق عليه اسم "منخفض الهدير"، إمارة دبي في الفترة من 16 إلى 17 أبريل 2024، محدثًا أمطارًا غزيرةً ورياحًا قويةً لم تشهدها الإمارة منذ عقود.

وتأثر منخفض الهدير بمنطقة الشرق الأوسط، خاصةً الإمارات العربية المتحدة، نتيجةً لاندماج منخفض جوي قادم من البحر المتوسط مع منخفض آخر قادم من شبه الجزيرة العربية.

بعد الأمطار الغزيرة والسيول بالإمارات،ظهور أسماك بشوارع دبي‼️



هذي من وين جات..🤔 pic.twitter.com/JUGJ1zYtVC — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) April 18، 2024

تميز المنخفض بعمقه الشديد، ما أدى إلى هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 120 كيلومترًا في الساعة، وتساقط أمطار غزيرة وصلت كميتها في بعض المناطق إلى 250 ملم، وهو ما يزيد عن ضعف المعدل السنوي للأمطار في دبي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في العديد من مناطق دبي، ما أدى إلى إغلاق الطرق وتعطل حركة المرور.

كما تسببت الرياح القوية في أضرار مادية جسيمة، حيث اقتلعت الأشجار وأعمدة الإنارة، وتطايرت الأسطح المعدنية. ولحسن الحظ، لم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية جراء هذه العاصفة.

وقد عملت حكومة دبي على الفور على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه العاصفة، حيث تم إرسال فرق الإنقاذ والإسعاف لمساعدة المتضررين. كما تم فتح مراكز إيواء مؤقتة لإيواء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، تم بدء أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.

شكّل منخفض الهدير حدثًا استثنائيًا في تاريخ دبي، حيث لم تشهد الإمارة من قبل هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بهذا الشكل. وعلى الرغم من الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمدينة، إلا أن حكومة دبي عملت بجد على التخفيف من آثار هذه العاصفة وإعادة الحياة إلى طبيعتها.