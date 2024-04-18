"مستثمري أسوان": لدينا خريطة للاستثمار الأجنبي ومصر أرض الفرص الواعدة

قال سطوحي مصطفي، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية أو الدولية يمكن أن تُسهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الاستثمارات، مضيفًا أن مصر أرض الفرص الاستثمارية وأن جمعية مستثمري أسوان لديها خريطة بالفرص الاستثمارية في أسوان، لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أضاف سطوحي لـ"الدستور"، أنه مصر تحتل موقعًا استراتيجيًا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتعد واحدة من أكبر الاقتصاديات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر مصر بيئة استثمارية جاذبة في العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي.

تابع أن مصر تتمتع بقطاع صناعي متنوع يشمل العديد من الصناعات مثل الصناعات الكيميائية، الغذائية، النسيجية، الهندسية، والمعادن والحكومة المصرية تقدم مجموعة من الإجراءات والحوافز لجذب رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، مثل توفير الأراضي الصناعية بأسعار منخفضة وتقديم الإعفاءات الضريبية.

وأشار رئيس جمعية مستثمري أسوان إلى أن السوق المصري يعتبر من أكبر أسواق المنطقة ويوفر إمكانيات كبيرة للاستثمار في مجالات كالتصنيع الدوائي، الأثاث، البتروكيماويات، والسيراميك، كما توجد فرص استثمارية واعدة في تطوير الصناعات الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.

وأوضح أن تعد القوى العاملة المصرية من أكثر العوامل جاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي، حيث تتمتع بتعليم جيد وتدريب في مجالات مختلفة.

وأوضح أنه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، تم اتخاذ إصلاحات اقتصادية هامة من قبل الحكومة المصرية بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية وتقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

أكد أنه بالاعتماد على تنوع الصناعات المتاحة والإجراءات الحكومية الداعمة، يمكن للاستثمار في القطاع الصناعي في مصر أن يكون فرصة مهمة لتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، ومن المهم الاستفادة من الفرص الناشئة والتوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية على المستوى الدولي.

أشار إلى أن مصر تعد بيئة استثمارية مليئة بالفرص في القطاع الصناعي، وتستحق اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محفظة استثماراتهم واستغلال الإمكانيات الواسعة التي تقدمها هذه الصناعة في السوق المصرية وخارجها.