الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يعلن عن برنامج تعليمى للمدربين بالتعاون مع بنفيكا

بيراميدز وبنفيكا
بيراميدز وبنفيكا البرتغالي

أعلن نادي بيراميدز، عن إطلاق أول برنامج تعليمي لمدربي كرة القدم، خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين بيراميدز ونادي بنفيكا البرتغالي، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الناديين.

وكشف نادي بيراميدز عن إقامة البرنامج التدريبي أيام ٢ و٣ و٤ من شهر مايو المقبل، التي سيحاضر فيها مجموعة كبيرة من المحاضرين العالميين.

ومن المقرر أن يكشف نادي بيراميدز، عن مزيد من تفاصيل البرنامج التدريبي وطريقة الحجز قريبا، علما بأن العدد المتاح للحضور سيكون محدودا.

الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا البرتغالي

بيراميدز يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للبنك الأهلي

يستأنف نادي بيراميدز تدريباته بداية من، اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو السماوي عقب لقاء المقاولون العرب الماضي.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز على المقاولون، بثنائية وليد الكرتي وفيستون ماييلي.

يذكر أن بيراميدز، يتربع على قمة دوري نايل برصيد 32 نقطة، حيث لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من، اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا للقاء البنك الأهلي، المحدد له يوم ٢٤ أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل لقاء الزمالك لأجل غير مسمى، لارتباطات الفارس الأبيض القارية.

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