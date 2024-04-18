الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز

منوعات

طريقة تخليل السردين.. خطوات سهلة لمذاق متميز

السردين
السردين

وصفة تحضير طبق "مخلل السردين" التقليدي بخطوات سهلة على الطريقة المصرية.. تعرف على  طريقتها تحضريها خطة بخطوة خلال اأسبوع تكون جاهزة 

تمتلأ سفرة المصريين خصوصا بعد شهر رمضان الكريم والاعياد  بأشهى وألذ المأكولات والأطباق التقليدية منها والعصرية، وتتفنن ربات البيوت مصر في طريقة تخليل السردين في إرضاء عائلاتهن بما لذ وطاب. 

مقادير تخليل السردين

1-كليو من سمك سردين الطازج.

2-ربع ملح خشن.

3-ربع شطة او تقطيع فلفل حار.

طريقة تجهيز السردين 

الخطوة الأولى نحضر كليو من سمك السردين ويفضل يكون  طازج.

الخطوة الثانية نقوم بغسل سمك السردين التخلص من الخياشين بشكل جيد حتى لا تسبب في العفن، ووضعه فى مصفاه لمدة لا تقل عن 7 ساعات للتخلص من أي ماء أو دماء بشكل تام ويفضل في درجة حرارة منخفضة. 

الخطوة الثالثة ثم نحضر علبة زجاج محكمة الغلق واكياس مطبخ متينة، وفي حلة نخلط فيه الملح والشطة معا بنسب متقاربة .

الخطوة الرابعة ثم نحضرسمك السردين ونحشى خياشيمه بالملح والشطة بشكل جيدا. 

الخطوة الخامسة ثم نرش القليل من الملح والشطة فى العلبة  الزجاج، ونرص بها السردين بعد وضع الملح والشطة به، بحيث تكون كل سمكة عكس الأخرى وهكذا حتى تنتهى الكمية. 

الخطوة السادسة ثم نرش على سمك السردين بعد الرص ملح وشطة.

الخطوة السابعة ثم نغطي العلبة بكيس بلاستيك ويفضل إدخالها في فرن البوتاجاز لمدة أسبوع، ونغلقه جيدا، أو نضعها فوق الثلاجة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مع ويمكن تقلب العلبة كل 48 ساعة. 

الخطوة الثامنة وبعد انتهاء المدة، نفتح العلبة وننظف السمك ونقطعه ونضيف له الخل والزيت والليمون، ويقدم بجانب البصل والطحينة والكمية المتبقيية يفضل ادخالها في الثلاجة ولا تترك خارج الثلاجة ابدا. 

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