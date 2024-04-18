الخميس 18 أبريل 2024
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محافظات

ضربة جديدة للمحتكرين بالمنوفية.. ضبط 100 طن سكر ودقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن محافظ المنوفية عن ضبط 101 طن سكر ودقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال  الظروف الإقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مؤكدا التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح أنس الدبي، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة، تحرير محضر رقم (11147) لسنة 2024 جنح أشمون ضد صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بناحية "دروة"، لتحفظها على كمية قدرها 100 طن سكر مدعم محدد بيعه بسعر 27 جنيها بقصد التربح وبيعه بالسوق السوداء، مع إلزامها بسداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما تم ضبط كمية قدرها واحد طن ونصف دقيق بلدي مدعم داخل بدروم إحدى العمارات بالسادات بغرض بيعه بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجارى واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.

ويتم ذلك في إطار جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في التصدي لكل أشكال الغش التجاري والتعامل بحزم مع محتكري السلع الغذائية والعمل على توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

محافظ المنوفية ضبط ١٠٠طن سكر ضبط دقيق بلدى ضربه للمحتكرين السوق السوداء

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