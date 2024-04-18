الخميس 18 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال محور "أم القرى" وإزالة معوقات المرافق

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة صباحا مع شركات المرافق (شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة الكهرباء، هيئة الطرق) لتذليل كافة المعوقات بمحور أم القرى، لسرعة الانتهاء من الطريق، وذلك عقب قيام المحافظ بجولة مساء أمس لاحظ خلالها عددا من المعوقات التي قد تؤخر إنهاء الأعمال.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية-القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وأكد المحافظ حرصه المستمر على المرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل أي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن وتسخير الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

بشرى سارة لأهالي مركز قطور

أكد  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، بدأ اليوم العمل على قدم وساق، في تأهيل ورصف، طريق الشين قطور،وهذه بشرى سعيدة أزفها لأبناء مركز قطور.

وأشار المحافظ إلى أن رصف طريق الشين قطور جاء نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم، ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأضاف المحافظ، أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية عقد اجتماعا مساء أمس مع شركات المرافق تم خلاله إزالة كل المعوقات والاتفاق على بدء أعمال الرصف بالطريق صباح اليوم.

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