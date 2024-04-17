الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر عن هجمات إيران على إسرائيل: "كل واحد فرحان باللى عمله"

إيران
إيران

في تعليقه على الهجمات الإيرانية بواسطة طائرات مُسيرة وصواريخ على إسرائيل، أكد الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الوضع الحالي يشهد تصاعدًا في التوترات بين الجانبين.

وأوضح "أبوبكر" أن الإسرائيليين يرون هذه الهجمات أنها بلا جدوى، في حين يعتبر الإيرانيون قصف تل أبيب انتصارًا وبطولة كبيرة، وقال: "كل واحد من الطرفين فرحان باللي عمله".

وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، أشار "أبوبكر" إلى أن المحصلة النهائية للنزاعات والصراعات هي أن المنطقة قد تشتعل في أي لحظة، وأكد أن مصر تتبنى موقفًا محايدًا، حيث يتواصل وزير الخارجية المصري مع الأطراف المعنية في نفس اللحظة، وأضاف: "مصر نجحت في أن تحتفظ بكلمة محترمة يحترمها الجميع، وتبقى بعيدة عن التورط في أي صراعات".

وفي ختام تصريحاته، أكد "أبوبكر" أن القاهرة تتمتع بمكانة محترمة وموضوعية في العلاقات الدولية، وأنها تحافظ على أرضها وسيادتها بحزم وحكمة.

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