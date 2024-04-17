الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الخطيب" يؤدى واجب العزاء فى والد وليد سليمان بمسجد المشير (صور)

وصل الخطيب عزاء والد
وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في والد كابتن  وليد سليمان، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

عزاء والد وليد سليمان

توفي والد كابتن وليد سليمان، لاعب نادي الأهلي، يوم الإثنين الماضي، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وقد كان تولى وليد سليمان منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي منذ أغسطس 2023.

وكتب وليد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويُقام مساء اليوم الأربعاء، عزاء والد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بقاعة السلام في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفاة والد وليد سليمان

توفي والد وليد سليمان لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يوم الاثنين الماضي، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

وتم نقل الجثمان لمحافظة المنيا عقب الوفاة مباشرة، لإتمام مراسم دفن الجثمان، والذي تم دفنه بمقابر العائلة عقب صلاة العصر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

الأهلي ينعي وليد سليمان

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، والد وليد سليمان، عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، كما حرص العديد من نجوم الكرة عبر حساباتهم على تعزية لاعب الأهلي في وفاة والده.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بيان تعزية لوالد الاعب السابق وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، والذي جاء كالتالي:

«الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة (والده)، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
جانب من وصل الخطيب عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأهلي ينعي وليد سليمان وليد سليمان

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