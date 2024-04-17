كواليس استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوب لبنان بعد ضربات حزب الله

قصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافًا مزعومة لحزب الله في جنوب لبنان بعد إصابة 18 إسرائيليًا عندما هاجمت الجماعة اللبنانية قرية في شمال إسرائيل.

وقال بيان الاحتلال الإسرائيلي: إنه ضرب مجمعات عسكرية تابعة لحزب الله وبنية تحتية إرهابية في مناطق الناقورة ويارين في جنوب لبنان ردًا على ذلك بعد ساعات من هجوم الأربعاء.

وأضاف الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة مدنيين كانوا من بين المصابين الـ18 في الهجوم، والباقي جنود.

دعوات لضبط النفس وسط دراسة إسرائيل للرد على إيران

وفي السياق ذاته، تدرس إسرائيل كيفية الرد على الضربات الإيرانية غير المسبوقة على البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث زار وزيرا الخارجية البريطاني والألماني البلاد للحث على ضبط النفس.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء.

وتزامن اجتماعهما مع إصابة 18 شخصًا في غارة لحزب الله في شمال لبنان، بحسب مستشفى في المنطقة. وقال حزب الله في بيان اليوم الأربعاء إن صواريخه وطائراته المسيرة ضربت مقرًا عسكريًا في شمال إسرائيل ردًا على مقتل مقاتلين من حزبه يوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، عزز كاميرون في المملكة المتحدة الضغط الدولي على إسرائيل لعدم تصعيد التوترات مع إيران. كما حث مجموعة السبع - أكبر الاقتصادات في العالم - على تنسيق العقوبات ضد إيران لإظهار جبهة موحدة.

وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء من أن أي هجوم "أصغر" من قبل إسرائيل على إيران سيتم "التعامل معه بشراسة وصرامة".

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن 56 شخصًا استشهدوا وأصيب 89 آخرون في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العمليات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن 33899 شخصًا قتلوا وأصيب 76664 منذ 7 أكتوبر.