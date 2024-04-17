الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوب لبنان بعد ضربات حزب الله

إسرائيل
إسرائيل

قصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافًا مزعومة لحزب الله في جنوب لبنان بعد إصابة 18 إسرائيليًا عندما هاجمت الجماعة اللبنانية  قرية في شمال إسرائيل.

وقال بيان الاحتلال الإسرائيلي: إنه ضرب مجمعات عسكرية تابعة لحزب الله وبنية تحتية إرهابية في مناطق الناقورة ويارين في جنوب لبنان ردًا على ذلك بعد ساعات من هجوم الأربعاء.

وأضاف الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة مدنيين كانوا من بين المصابين الـ18 في الهجوم، والباقي جنود.

دعوات لضبط النفس وسط دراسة إسرائيل للرد على إيران 

 

txt

هل هجوم إيران على إسرائيل كان بموافقة الغرب؟.. رفيق عوض يوضح

وفي السياق ذاته، تدرس إسرائيل كيفية الرد على الضربات الإيرانية غير المسبوقة على البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث زار وزيرا الخارجية البريطاني والألماني البلاد للحث على ضبط النفس.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء.

وتزامن اجتماعهما مع إصابة 18 شخصًا في غارة لحزب الله في شمال لبنان، بحسب مستشفى في المنطقة. وقال حزب الله في بيان اليوم الأربعاء إن صواريخه وطائراته المسيرة ضربت مقرًا عسكريًا في شمال إسرائيل ردًا على مقتل مقاتلين من حزبه يوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته،  عزز كاميرون في المملكة المتحدة الضغط الدولي على إسرائيل لعدم تصعيد التوترات مع إيران. كما حث مجموعة السبع - أكبر الاقتصادات في العالم - على تنسيق العقوبات ضد إيران لإظهار جبهة موحدة.
وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء من أن أي هجوم "أصغر" من قبل إسرائيل على إيران سيتم "التعامل معه بشراسة وصرامة".
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن 56 شخصًا استشهدوا وأصيب 89 آخرون في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العمليات الإسرائيلية. 

وقالت الوزارة إن 33899 شخصًا قتلوا وأصيب 76664 منذ 7 أكتوبر.  

إسرائيل حزب الله لبنان هاجمت قرية

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

محاكمة حسين الشحات بتهمة التعدى على محمد الشيبى اليوم الخميس

الكرتونة بـ140 جنيهًا‫.. "الزراعة" تُطلق 10 منافذ لبيع البيض فى ميادين القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين