الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

حرس الحدود يتعادل مع غزل المحلة.. و4 أهداف فى مباراة لافيينا والسكة

مباراة طنطا ووادي
مباراة طنطا ووادي دجلة

تعادل حرس الحدود مع غزل المحلة ووادي دجلة مع طنطا بنتيجة واحدة 1-1 وتعادل لافيينا مع السكة الحديد 2-2 في المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين؛ ليبقى الوضع على ماهو عليه في صراع المنافسة على المركزين الثاني والثالث بعد صعود بتروجت رسميا للدوري الممتاز.

في الإسكندرية تعادل حرس الحدود مع غزل المحلة بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 45 نقطة، ويرتفع رصيد حرس الحدود إلى  44 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق وتقدم حرس الحدود بهدف سجله محمود أبوجودة في الدقيقة الثامنة، وتعادل محمد جابر لغزل المحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 23 .

كان حرس الحدود الأفضل في الشوط الأول ونجح محمود أبوجودة في هز الشباك في الدقيقة السابعة عندما مررأحمد شديد قناوي كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدها كاستيلو، ووصلت إلى محمود أبوجودة الذي سددها من لمسة واحدة وأخطاها محمود الحضري حارس غزل المحلة.

تغير الحال في الشوط الثاني وسيطر الحذر على الأداء حتى أن أول فرصة كانت في الدقيقة 83 عندما سدد حامد الجابري كرة من خار ج منطقة الجزاء أبعدها حارس غزل المحلة إلى ركنية.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت تعادل لافيينا مع السكة الحديد بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد لافيينا إلى 44 نقطة ويرتفع رصيد السكة الحديد إلى 38 نقطة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم السكة الحديد في الدقيقة 37 بهدف سجله محمد جبس مدافع لافيينا في مرمى فريقه وتعادل لافيينا عن طريق أديدامولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وفي الشوط الثاني سجل هشام نيمار هدف لافيينا في الدقيقة 62 وقام الحكم عمرو العطار بطرد جرجس مجدي لاعب السكة الحديد، بعد حصوله على انذارين زمع ذلك نجح السعيد كمال في تسجيل هدف التعادل للسكة الحديد.

وفي طنطا تعادل وادي دجلة مع طنطا بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 44 نقطة ويرتفع رصيد طنطا إلى 36 نقطة .. انتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدف سجله يوسف أويا في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني تعادل طنطا عن طريق أقطاى عبدالله في الدقيقة 66.

وفي الإسماعيلية فازالقناة على بروكسي بهدفين نظيفين ليرتفع رصيد القناة إلى 31 نقطة ويتوقف رصيد بروكسي عند 35 نقطة ..انتهى الشوط الأول دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل حسين رجب وعلاء البدري هدفي القناة .

 

بطولة دوري المحترفين حرس الحدود غزل المحله وادي دجلة طنطا

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