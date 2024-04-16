الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إسلام أسامة يهزم لاعب فرنسا ويضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم للسلاح

إسلام أسامة
إسلام أسامة

تأهل لاعب المنتخب المصري للسلاح إسلام أسامة إلى دور نصف النهائي في منافسات سلاح سيف المبارزة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة حاليًا في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 10 - 20 أبريل الجاري بعد الفوز في دور ربع النهائي على لاعب فرنسا بنتيجة 15-6. 

وافتتح "إسلام" مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات، وتأهل لدور الـ 128، ثم فاز على بطل منغوليا بنتيجة 15-10، ليتأهل الى دور الـ 64، وفوز على لاعب كندا بنتيجة 14-13، ليتأهل لدور الـ 32. 

وفي دور الـ32 تغلب إسلام أسامة على بطل أمريكا بنتيجة 15-13، ثم فاز بطلنا المصري في دور ثمن النهائي على بطل كندا بنتيجة 15-13. 

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة للناشئين والناشئين كالتالي: "محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وسلمى طارق وفرح محفوظ وهنا عراقي ولولوة سليمان". 

وضمت قائمة سلاح سيف المبارزة شباب وشابات كلا من: "لولوة سليمان وفريدة عبدالحميد وهبه عمرو وعبدالله نصر ومصطفى عامر وإسلام أسامة"، ويرافق الفريق مدربو سلاح سيف المبارزة السيد سامي المدير الفني وإسلام جمال المدرب.

يترأس البعثة كل من طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح وأيمن منير النائب الثاني لرئيس الاتحاد، كما يرافق البعثة المدير الإداري أيمن غنيم والجهاز الطبي محمد الجمال وغادة عاطف، كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.

تعرف على بعثة مصر ببطولة العالم لناشئي السلاح بالسعودية 

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 12 حتى 20 من شهر أبريل الجاري. بعثة سلاح الشيش وضمت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش كلا من عبدالرحمن طلبه وسارة عمرو، ويرافق الفريق المدرب ماهر حمزة. وتقام منافسات سلاح الشيش من يوم 12 حتى الـ 14، ومن المقرر أن تغادر البعثة في الـ 11 من الشهر الجاري. 

بعثة سلاح سيف المبارزة بينما جاءت قائمة سلاح سيف المبارزة للناشئين والناشئين كالتالي: "محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وسلمى طارق وفرح محفوظ وهنا عراقي ولولوة سليمان"، وضمت قائمة سلاح سيف المبارزة شباب وشابات كلا من: "لولوة سليمان وفريدة عبدالحميد وهبه عمرو وعبدالله نصر ومصطفى عامر وإسلام أسامة". 

ويشارك كل من إسلام أسامة ولولوة سليمان في منافسات الناشئين والناشئات، ويرافق الفريق مدربي سلاح سيف المبارزة سيد سامي وإسلام جمال. وتقام منافسات سلاح سيف المبارزة في الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري، كما تغادر البعثة في الـ 14 من الشهر الجاري. 

وجاءت قائمة سلاح السيف ناشئين وناشئات تضم كلا من: "أحمد هشام وزياد نوفل وياسين خضر والعنود حجازي وريناد الدكش"، بينما ضمت قائمة الشباب والشابات كلا من: "عمر دويدار وعلي دويدار وأدهم شلبي ونجوى نوفل وخديجة هشام".

إسلام أسامة تغلب إسلام أسامة على بطل أمريكا لاعب المنتخب المصري للسلاح إسلام أسامة بطولة العالم للسلاح للناشئين الرياض بالسعودية

مواد متعلقة

منتخب مصر لشباب السلاح يتربع على عرش إفريقيا بـ16 ميدالية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"

منظمة إنقاذ الطفولة: إسرائيل دمرت 90% من مدارس غزة وجامعاتها