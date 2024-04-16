إسلام أسامة يهزم لاعب فرنسا ويضمن ميدالية لمصر فى بطولة العالم للسلاح

تأهل لاعب المنتخب المصري للسلاح إسلام أسامة إلى دور نصف النهائي في منافسات سلاح سيف المبارزة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة حاليًا في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 10 - 20 أبريل الجاري بعد الفوز في دور ربع النهائي على لاعب فرنسا بنتيجة 15-6.

وافتتح "إسلام" مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات، وتأهل لدور الـ 128، ثم فاز على بطل منغوليا بنتيجة 15-10، ليتأهل الى دور الـ 64، وفوز على لاعب كندا بنتيجة 14-13، ليتأهل لدور الـ 32.

وفي دور الـ32 تغلب إسلام أسامة على بطل أمريكا بنتيجة 15-13، ثم فاز بطلنا المصري في دور ثمن النهائي على بطل كندا بنتيجة 15-13.

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة للناشئين والناشئين كالتالي: "محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وسلمى طارق وفرح محفوظ وهنا عراقي ولولوة سليمان".

وضمت قائمة سلاح سيف المبارزة شباب وشابات كلا من: "لولوة سليمان وفريدة عبدالحميد وهبه عمرو وعبدالله نصر ومصطفى عامر وإسلام أسامة"، ويرافق الفريق مدربو سلاح سيف المبارزة السيد سامي المدير الفني وإسلام جمال المدرب.

يترأس البعثة كل من طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح وأيمن منير النائب الثاني لرئيس الاتحاد، كما يرافق البعثة المدير الإداري أيمن غنيم والجهاز الطبي محمد الجمال وغادة عاطف، كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.

تعرف على بعثة مصر ببطولة العالم لناشئي السلاح بالسعودية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 12 حتى 20 من شهر أبريل الجاري. بعثة سلاح الشيش وضمت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش كلا من عبدالرحمن طلبه وسارة عمرو، ويرافق الفريق المدرب ماهر حمزة. وتقام منافسات سلاح الشيش من يوم 12 حتى الـ 14، ومن المقرر أن تغادر البعثة في الـ 11 من الشهر الجاري.

بعثة سلاح سيف المبارزة بينما جاءت قائمة سلاح سيف المبارزة للناشئين والناشئين كالتالي: "محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وسلمى طارق وفرح محفوظ وهنا عراقي ولولوة سليمان"، وضمت قائمة سلاح سيف المبارزة شباب وشابات كلا من: "لولوة سليمان وفريدة عبدالحميد وهبه عمرو وعبدالله نصر ومصطفى عامر وإسلام أسامة".

ويشارك كل من إسلام أسامة ولولوة سليمان في منافسات الناشئين والناشئات، ويرافق الفريق مدربي سلاح سيف المبارزة سيد سامي وإسلام جمال. وتقام منافسات سلاح سيف المبارزة في الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري، كما تغادر البعثة في الـ 14 من الشهر الجاري.

وجاءت قائمة سلاح السيف ناشئين وناشئات تضم كلا من: "أحمد هشام وزياد نوفل وياسين خضر والعنود حجازي وريناد الدكش"، بينما ضمت قائمة الشباب والشابات كلا من: "عمر دويدار وعلي دويدار وأدهم شلبي ونجوى نوفل وخديجة هشام".