الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حصاد رمضان 2024..توزيع 25ألف كيلو لحوم و8 ألاف كرتونة مواد غذائية بقرى الغربية

توزيع لحوم
توزيع لحوم

 

تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اعلنت جمعية الأورمان بالمحافظة حصادها فى شهر رمضان، بالانتهاء من توزيع عدد 25 الف كيلو لحوم و8 ألاف كرتونة مواد غذائية بأرجاء المراكز والقرى بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة للمديرية .

 

توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى مراكز الغربية بالمجان من الجمعية على مدار شهر رمضان المبارك،موضحًا أن الكراتين تم توزيعها على الأهالى، والاسر الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء المحافظة لتخفيف الاعباء المادية وادخال الفرحة إلى قلوبهم فى أيام وليالى الشهر الكريم.

 

جمعية الأورمان شهر رمضان لمديرية التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية ولرفع العبء عن كاهل

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