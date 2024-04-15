"القاهرة الإخبارية": مظاهرات داعمة للفلسطينيين فى عدد من الولايات الأمريكية

أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن مظاهرات داعمة للفلسطينيين في عدد من الولايات الأمريكية من بينها كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.

الحرب على غزة

كان قد شهد العديد من العواصم والمدن حول العالم، مساء السبت الماضي، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الاحتلال الصهيوني

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة ميلانو الإيطالية، وبريمين وساربروكن في ألمانيا، ولاندسكرونا السويدية، وأودنسي وآرهوس في الدنمارك، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.