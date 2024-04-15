"القاهرة الإخبارية": وقوع 4 شهداء و13 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم النصيرات اليوم

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أنه تم وقوع 4 شهداء و13 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الحرب على غزة

وكان قد أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى استشهاده وإصابة آخر بجروح خطيرة

كما أطلقت القوات الأمنية النار على “مركبة مشبوهة” كانت تتجه نحو القوات بسرعة ولم تستجب لنداءاتهم، ما أدى إلى إصابة سائق المركبة.