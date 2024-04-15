الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلي: سلطات النقل تأمر بفتح الأجواء والمطارات أمام الرحلات خلال ساعات الليل

الطيران المدنى الإسرائيلي
الطيران المدنى الإسرائيلي

أفاد إعلام إسرائيلي، أن سلطات النقل تأمر بفتح الأجواء والمطارات أمام الرحلات خلال ساعات الليل بعد حظرها عقب الهجوم الإيراني، جاء ذلك خلال نبـأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الهجوم الصهيوني على غزة

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها ستدافع عن إسرائيل والقوات الأمريكية بالمنطقة.

وأضاف البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي أوستن أطلع نظيره الإسرائيلي جالانت على مشاوراته مع الشركاء والحلفاء لتعزيز التصميم الدولي لمواجهة الهجوم الإيراني.

إعلام إسرائيلي الهجوم على غزة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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