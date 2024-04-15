إعلام إسرائيلي: سلطات النقل تأمر بفتح الأجواء والمطارات أمام الرحلات خلال ساعات الليل

أفاد إعلام إسرائيلي، أن سلطات النقل تأمر بفتح الأجواء والمطارات أمام الرحلات خلال ساعات الليل بعد حظرها عقب الهجوم الإيراني، جاء ذلك خلال نبـأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الهجوم الصهيوني على غزة

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها ستدافع عن إسرائيل والقوات الأمريكية بالمنطقة.

وأضاف البنتاجون، أن وزير الدفاع الأمريكي أوستن أطلع نظيره الإسرائيلي جالانت على مشاوراته مع الشركاء والحلفاء لتعزيز التصميم الدولي لمواجهة الهجوم الإيراني.