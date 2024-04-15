الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لحيازته مخدر البودر بقصد الاتجار فى كرداسة 

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق فى شمال الجيزة،  حبس عاطل لحيازته مخدر البودر للاتجار به في كرداسة، كما طلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 96 كيسا من مخدر البودر، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض ومبلغ مالي

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

شمال الجيزة حبس عاطل مخدر البودر كرداسة 96 كيسا من مخدر البودر

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