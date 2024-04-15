«الطاقة الدولية» تحذر من تأثير الصراع الإيرانى الإسرائيلى على استقرار إمدادات النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الإثنين، إن الهجمات الجوية التي نفذتها إيران على المنشآت العسكرية الإسرائيلية والتي تسببت في تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تعرض استقرار أسواق النفط للخطر، وتبرز مجددًا أهمية الحفاظ على أمن الطاقة.

تأثير الصراع الإيراني الإسرائيلي على أسواق النفط

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في بيان صادر عنها، أن الأسواق العالمية للنفط كانت تعاني من نقص في المعروض حتى قبل وقوع الهجمات، وأن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط زادت من التركيز على ضرورة تأمين الإمدادات.

كما أكدت الوكالة في تقريرها الشهري حول الأسواق النفطية، أنها ستواصل مراقبة التطورات بعناية كما هو معتاد.

وأوضحت الوكالة أن سعر خام برنت تخطى حاجز الـ90 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك يمثل الأعلى منذ أكتوبر 2023، وذلك في ظل تزايد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وذكرت تقارير أن أسعار النفط شهدت انخفاضًا مع افتتاح الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، بعد أن قلص المتداولون علاوات المخاطر التي تم تقديرها في أعقاب هجوم إيراني استهدف إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت، وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الهجوم لم ينجم عنه سوى أضرار محدودة.

أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» لشهر يونيو بمقدار 66 سنتًا، لتصل إلى 89.99 دولار للبرميل، في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بمقدار 42 سنتًا، لتسجل 85.24 دولار للبرميل.