مسار جديد.. خطط مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز لمواجهة تحديات الطاقة العالمية

في ظل تحديات الطاقة العالمية المتزايدة، والأحداث الجيوسياسية المتغيرة بالمنطقة، والتقلبات الحادة في أسعار النفط، تبذل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر جهودًا استثنائية لتعزيز الأمن الطاقي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

خطط مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز

وتعمل وزارة البترول على تطبيق خطة شاملة لتطوير وتنمية حقول البترول والغاز في مختلف المناطق، بما في ذلك الصحراء الغربية، البحر المتوسط، والبحر الأحمر، بهدف زيادة الإنتاج، وتقليص الاعتماد على الاستيراد وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي من الوقود، مما يعزز الاستقلال الطاقي للبلاد ويدعم الاقتصاد الوطني.

دعم الاقتصاد الوطني

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن العمل المشترك بين الوزارة وشركائها الأجانب لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني.

الاتفاقيات البترولية الجديدة

وأكد «الملا»، على تكثيف الأنشطة في مجالات البحث والاستكشاف، ونمو الاتفاقيات البترولية الجديدة، وتحسين استراتيجيات تسويق الفرص البترولية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى تنفيذ استثمارات ضخمة في تطوير حوالي 53 مشروعًا لإنتاج وتنمية البترول والغاز بتكلفة تقارب 579 مليار جنيه.

جنوب الوادي القابضة للبترول

ومن ضمن هذه الخطة، حيث أحرزت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول تقدمًا ملحوظًا في مجال الاتفاقيات والاستكشاف، حيث بلغ عدد الاتفاقيات البترولية الجديدة 12اتفاقية، كما شملت مشروعات في البحر الأحمر التي نتج عنها تخصيص ثلاث قطاعات لثلاث شركات بحث عالمية بإجمالي استثمارات وصلت إلى 326 مليون دولار.

كما أنه مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية لجمع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق امتياز البحر الأحمر، يجري العمل حاليًا على المعالجة النهائية لهذه البيانات استعدادًا لبدء حفر آبار استكشافية بإجمالي استثمارات تفوق 150 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

26 ألف برميل زيت يوميًا

أما فيما يتعلق بالآبار الاستكشافية، فقد تم حفر 7 آبار خلال العام في مناطق امتياز جيسوم وطويلة غرب، شمال غرب جمسة، وغرب جبل الزيت بتكلفة تتجاوز 23 مليون دولار، وقد بلغ الإنتاج الإجمالي من شركة جنوب والشركات التابعة لها حوالي 9.5 مليون برميل زيت خلال العام المالي 2022/2023، بمعدل يومي يقارب 26 ألف برميل زيت.

أباتشي الأمريكية

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على عدة اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف التي تشمل خططًا واستثمارات ضخمة من شركة أباتشي الأمريكية بالتعاون مع شركة خالدة، حيث أنه من المتوقع أن يتم خلال العام المالي 2024/2025 ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار.

حفر 42 بئرًا استكشافية و81 بئرًا تنموية

وتشمل خطة أباتشي الأمريكية، حفر 42 بئرًا استكشافية و81 بئرًا تنموية في المناطق التي تديرها الشركة بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق والبدء في برنامج مشابه لمنطقة شوشان-غرب كلابشة خلال مارس الحالي، يستهدف من هذه الأنشطة تحقيق متوسط إنتاج يومي يقدر بنحو 270 ألف برميل مكافئ في اليوم من حقول الشركة.

10 اكتشافات بترولية جديدة

كما أنه خلال العام المالي الحالي 2023/2024، حققت شركة خالدة 10 اكتشافات بترولية جديدة تعزز الإنتاج الكلي للشركة وتساهم في تعويض التناقص الطبيعي للآبار، ومن هذه الاكتشافات، تمكنت الشركة من استخلاص معدل إنتاج يومي يقارب 269 ألف برميل مكافئ من حقولها في الصحراء الغربية.

حقل ظهر

وتعمل وزارة البترول بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية وكذلك شركة بتروشروق على تنفيذ خطة طموحة لتنمية حقل ظهر خلال العام 2024، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تشمل هذه الخطة حفر وإكمال البئر "ظهر-19"، كجزء من جهود مستمرة لتعزيز الإنتاج.

وتركز الخطة الموضوعة للعام المالي 2024-2025 على تكثيف عمليات التنمية بمنطقة الحقل وتطوير التسهيلات بمحطة الإنتاج البرية التي تخدم حقل ظهر.

179 ألف برميل يومي

كما تواصل وزارة البترول متابعة تنفيذ خطة شركة بتروبل التي تتضمن استثمارات تقدر بحوالي 614 مليون دولار، بهدف استكمال المشروعات التنموية التي بدأ تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، وذلك لرفع معدلات الإنتاج الإجمالية للزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث من المستهدف الوصول إلى إنتاج يومي يبلغ نحو 179 ألف برميل مكافئ، موزعة كالتالي: 64.5 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا، حوالي 5500 برميل من المتكثفات يوميًا، بالإضافة إلى 557 مليون قدم مكعب من الغاز و185 طن من البوتاجاز يوميًا.

إدخال 20 بئرًا إلى خريطة الإنتاج

ومن جانبها تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بتنفيذ خطة عمل للعام المالي 2024/2025، تشمل تطوير7 مشروعات تنموية جديدة وإدخال 20 بئرًا تنمويًا إلى خريطة الإنتاج، وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق معدلات إنتاج أولية مخططة تبلغ حوالي 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا و21.3 ألف برميل من المتكثفات يوميًا، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروعات التنموية والآبار التنموية حوالي 2.6 مليار دولار.

حفر 18 بئرًا استكشافيًا بالدلتا والبحر المتوسط

وفي إطار خطط توسيع نطاق البحث والتنقيب، تستهدف وزارة البترول عبر «إيجاس» تنفيذ عمليات حفر 18 بئرًا استكشافيًا في مناطق الدلتا والبحر المتوسط، ومن المخطط كذلك تنفيذ مسح سيزمي بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ حوالي 775 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بإتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بمنح توقيع تبلغ إجماليًا حوالي 12 مليون دولار، وتوقيع عقدين للتنمية بمجموع منح توقيع حوالي 400 ألف دولار.

80 مليون قدم غاز يومي انتاج عجيبة للبترول

كما تتابع وزارة البترول بدقة خطة العمل ومؤشرات الأداء لشركة عجيبة للبترول للعام المالي 2024-2025، من ناحية تطوير وزيادة قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية حاليًا 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، هذه الزيادة تأتي نتيجة لتحسين الإنتاج في الخط الواصل بين حقول أركاديا ومحطة غاز السلام التابعة لشركة خالدة، حيث ارتفع معدل الإنتاج إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، تم مد خط غاز آخر من حقل فراميد إلى شركة بدر الدين لمعالجة 24 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من إنتاج الحقل، مما يعزز بشكل كبير قدرات الإنتاج الكلية للشركة ويسهم في تعزيز الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي.

حفر 7 آبار استكشافية جديدة

وتخطط الشركة لضخ استثمارات تقدر بحوالي 500 مليون دولار، مستهدفة تحقيق معدلات إنتاج يومية تصل إلى 30 ألف برميل من الزيت الخام و119 مليون قدم مكعب من الغاز، حيث سيتم حفر 7 آبار استكشافية جديدة للبترول والغاز في مناطق مليحة وجنوب غرب مليحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي والعام المقبل.

400 مليون قدم غاز انتاج الفرعونية للبترول

وحققت الشركة الفرعونية للبترول خلال العام إنتاجًا يوميًا يبلغ 400 مليون قدم مكعب من الغاز و9300 برميل من المتكثفات، مع الحفاظ على معدلات الإنتاج في حقل آتول بشمال دمياط، تم أيضًا إكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل هارمتان بالبحر المتوسط، حيث من المخطط حفر 3 آبار لإنتاج 150 مليون قدم مكعب من الغاز و3300 برميل متكثفات يوميًا.

رشيد والبرلس

أما بالنسبة لخطة شركة رشيد والبرلس، لقد إنتاجًا يوميًا بلغ 235 مليون قدم مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 107%، وأكثر من 4000 برميل من المتكثفات، كما تركزت أعمال البحث والاستكشاف على تحديث نماذج حقول غاز البرلس، لاسيما حقول المرحلة 9-ب، لدعم فهم خصائص المكامن وتحديد استراتيجيات الإنتاج، كما تم أيضًا تقييم الاحتياطيات والتخطيط لحفر المرحلة العاشرة والحادية عشرة، مع توقعات بإضافة 6 آبار تنموية بتكلفة 575 مليون دولار، مما سيزيد الإنتاج بنحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز و500 برميل متكثفات يوميًا.

ومن جانبها، أعلنت شركة جاسكو أن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال العام وصل إلى 68 مليار متر مكعب، وقد تم تأمين 52% من هذه الكميات لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير، كما تم تعزيز قدرات الشبكة لتلبية احتياجات صعيد مصر ودعم مشروع حياة كريمة بالغاز الطبيعي.