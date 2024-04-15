أستاذ لغويات تكشف أسرار اللغة السرية المتداولة بين الصوفيين (فيديو)

كشفت الدكتورة ريم بسيوني، رئيس قسم اللغويات بالجامعة الأمريكية، عن أسرار اللغة السرية التي يستخدمها الصوفيون، موضحة كيف يحافظ الصوفيون على سرية حديثهم من خلال استخدام كلمات ومصطلحات ثنائية لا يعرفها غيرهم.

وأكدت "بسيوني" في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هذه اللغة السرية ترتبط بصفاء القلب وتعزز التواصل بين الصوفيين، ورغم أن بعض الناس ينتقدون هذا الأسلوب، إلا أنه يعكس تفاهمًا عميقًا بين أفراد هذه الجماعة.

واستشهدت "بسيوني" بقول الشاعر الصوفي ابن الفارض: "ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفًا وكنت منكرًا، فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال مني مجهرًا".

وفي ختام حديثها، أشارت "بسيوني" إلى أن الصوفيين لا يتدخلون في السياسة، ومعظمهم يتزوجون امرأة واحدة فقط.