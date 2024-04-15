الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحباط ترويج حشيش بـ3.5 مليون جنيه في القنطرة

حشيش
حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالإسماعيلية وبحوزته 50 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب  وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى شديد الخطورة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

حبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش فى الشروق

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) بقيمة مالية بلغت (3،5 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الحشيش 50 كيلو جرام من مخدر الحشيش وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية عنصر إجرامى شديد الخطورة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مركز شرطة القنطرة غرب الإسماعيلية

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