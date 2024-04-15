بلينكن: 36 ساعة من التنسيق الدبلوماسى الأمريكى لمنع تصاعد التوترات بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أمضت الـ36 ساعة الماضية، في تنسيق الرد الدبلوماسي للسعي لمنع التصعيد في أعقاب الهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع.

وقال بلينكن في دعوة ضمنية على ما يبدو لإسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس في ردها، "يجب أن تكون القوة والحكمة وجهين مختلفين لعملة واحدة".

وأشار إلى أنه كان على اتصال مع نظرائه في المنطقة "وسيواصل القيام بذلك في الساعات والأيام المقبلة".

وقال بلينكن في أول تعليق له حول الهجوم في نهاية هذا الأسبوع: "نحن لا نسعى إلى التصعيد ولكننا سنواصل دعم الدفاع عن إسرائيل وحماية أفرادنا في المنطقة".

الولايات المتحدة لن تشارك في تحركات هجومية ضد ايران



وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن"، أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة لن تشارك في تحركات هجومية ضد إيران، لكنه أضاف أن "ما أظهره نهاية هذا الأسبوع هو أن إسرائيل لم تكن مضطرة إلى الدفاع عن نفسها بمفردها عندما تكون ضحية عدوان أو هجوم".