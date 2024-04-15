الإثنين 15 أبريل 2024
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سياسي

اقتراح برغبة لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بدمياط

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة للمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة التجارة والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الاثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الاثاث بدمياط.

وطالبت متى فى بيان صحفى لها بضرورة أن تتم تطوير صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية فى مصر، وذلك طبقا لمدى تطورها في العالم ومواكبة العصر ومتطلباته، على أن يتم إستخدام البدائل لمثل هذه الصناعة الهامة.

كما اقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة أن يتم تعليم الطلبة من بعد المرحلة الإعدادية صناعة الاثاث والمشغولات الخشبية لتزويدهم بالمهارت العلمية فوق مهاراتهم، مشيرة إلى أنه لا توجد مثل هذه النوعية من المدارس بدمياط وغيرها من المحافظات لتطوير الصناعة، إلا أنه يوجد مكان لإقامة مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الأثاث بدمياط.

وأكدت على ضرورة أن يتم اجتذاب الخبرات من الدول المتقدمة في صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية مثل دول إيطاليا والصين وتركيا، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم فى تلك الصناعة.

طلب مناقشة عامة

من جانبه يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو المجلس، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشار النائب في طلبه إلي أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 والذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

إيفلين متى بطرس صناعة الأثاث والمشغولات وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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