الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تحذر من مخاطر الطيران فوق إيران

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، مراقبتها للوضع عن كثب في الشرق الوسط ومدى تأثيره على الطيران المدني، ونوصي بالحذر في المجال الجوي الإيراني، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، أنه لا نزال نوصي بالحذر في إسرائيل وما يصل إلى 100 ميل بحري حولها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها المدعومة بمُدمرات القيادة الأمريكية في أوروبا، دمرت في 13 و14 أبريل أكثر من 80 طائرة مُسيرة هجومية أُحادية الاتجاه وما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية، كانت موجهة لمهاجمة إسرائيل من إيران واليمن.

أمن المنطقة

وفي وقتٍ سابقٍ من أمس الأحد، قال روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن أفعال إيران لا تهدد فقط أمن إسرائيل بل أمن كل دول المنطقة.

وأضاف نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، "سنتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران، ويتعين على مجلس الأمن إدانة سلوكها، ولدى مجلس الأمن الدولي التزام بألا يدع أفعال إيران تمضي دون رد".