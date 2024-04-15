الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مكالمة بلينكن وبن فرحان بشأن إيران

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الأحد، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تناول خلاله الجانبان الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن بلينكن تحدث مع نظيرة السعودي وتمت مناقشة الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران الليلة الماضية ضد إسرائيل.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فقد كرر بلينكن أنه في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فإنها ستواصل دعم الدفاع عن إسرائيل.

واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية الرد الدبلوماسي المنسق، كما تم الاتفاق على البقاء على اتصال وثيق بشأن هذه الجهود.

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسي أردني.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمي، ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟