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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الغرف التجارية: هبوطًا حادًا فى جميع السلع الأساسية المستوردة بأسعار عام فبراير 2023

أسعار السلع
أسعار السلع

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك هبوطًا حادًا في جميع السلع الأساسية المستوردة بأسعار عام فبراير 2023.

 

أسعار السلع

 وأكد الدكتور علاء عز، خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الأرز متواجد حاليا في السلاسل التجارية بكسر 5% بسعر 27.5 وسبب نزول أسعاره يرجع إلى انخفاض سعر الدقيق لحوالى ألفين جنيه.

 

وأضاف في حديثه، أن هناك انخفاضًا حادا في المكرونة في السوق بعد انخفاض سعر الدقيق في السوق المصرية بألفين جنيه، مؤكدا أن الغرفة تعمل بتوجيهات مجلس الوزراء بتخفيض السلع الأساسية وتم التوافق مع كبار التجار لخفض فوري فى السلع الأساسية.

 

أسعار الأرز 

وتابع:"هناك خصومات تجاوزت من 25 لـ30%، في عدد من السلع الأساسية كما أن هناك انخفاض كبير في الزيوت تصل إلى 30%، مؤكدا أن أسعار الأرز ستستمر في الهبوط خلال الفترة المقبلة".

علاء عز الغرف التجارية انخفاض اسعار السلع التاسعة الأولى المصرية

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