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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. بمحيط جامعة فلسطين.. سرايا القدس تقصف موقع تحكم وسيطرة إسرائيلى بالنصيرات

قصف
قصف

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت تموضعا للتحكم والسيطرة تابع لـ الاحتلال الإسرائيلي في أرض الشيخ علي أبو مدين في محيط جامعة فلسطين شمال مخيم النصيرات.

وأشارت سرايا القدس، عبر قناتها على تليجرام، إلى أنها قصفت الموقع الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

وفي وقت سابق، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلاح الجو أغار على أهداف إرهابية فوق الأرض وتحتها في وسط القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية العسكرية في مخيم النصيرات في وسط غزة تتم بتوجيه استخباراتي دقيق.

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