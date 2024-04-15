الرئيس المؤقت لتشاد يدشن حملته للانتخابات الرئاسية

دشن رئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي أمس الأحد، حملته لانتخابات الرئاسة، التي ستُجرى الشهر المقبل، وتستهدف إنهاء الحكم العسكري المستمر منذ 3 سنوات، متعهدا بتعزيز الأمن ودعم الاقتصاد.

وقال ديبي أمام حشد كبير تجمع وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إنجامينا: "اليوم وصلنا للمنعطف الأخير على طريق العودة الدستورية".

وأضاف: "تعرفونني، أنا جندي وأفي بوعودي"، وتابع: "سنعزز الأمن الداخلي لضمان السلام والاستقرار في بلادنا".

وعٌين ديبي رئيسًا مؤقتًا للبلاد في عام 2021 بعد سقوط والده إدريس ديبي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك في اشتباكات مع متمردين في الشمال.

وتعتبر حكومة ديبي واحدة من عدة مجالس عسكرية استولت على السلطة غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، ما أثار مخاوف بخصوص تراجع الديمقراطية.

وتعد تشاد هي الدولة الأولى التي ستنظم انتخابات، رغم الضغوط الإقليمية والدولية للإسراع بإعادة السلطة للمدنيين.